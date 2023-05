Ulrike Guérot in der Naxoshalle in Frankfurt

von Stephan Maus Ulrike Guérot könnte eine wichtige Rolle in einer neuen Wagenknecht-Partei spielen. Wer ist die gefallene Politikwissenschaftlerin?

Als Corona kommt, verliert Ulrike Guérot den Kompass. Oder ist es die Gesellschaft, die den Kompass verliert? Je nach Standpunkt. Guérot war einmal eine angesehene Professorin für Europapolitik. Dann kommt die Pandemie. Aber was heißt schon Pandemie, fragt Guérot gern, wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Wie zum Beispiel bei einem langen Abendessen in einer Traditionsgaststätte in Berlin-Charlottenburg, nicht weit von ihrem Zuhause. Holzgetäfelte Wände, weiße Tischdecken, dunkle Saucen, bitte ein Raum ganz hinten, wir brauchen Diskretion, danke.