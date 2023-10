Goldene Bänke in Wuppertal oder ein riesiger Schriftzug aus Stahl für Duisburg: In ganz Deutschland gibt es immer wieder Fälle von Steuergeldverschwendung. Deshalb hat der Bund der Steuerzahler nun die neue Ausgabe von "Das Schwarzbuch" veröffentlicht, in dem hundert Fälle von unnötigen Steuerausgaben gesammelt wurden.