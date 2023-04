Da geht noch was! Wie Reparaturdienste kaputten Alltagsdingen neues Leben einhauchen

von Cathrin Wissmann Werkbank statt Mülltonne: zu Besuch bei Tüftlern und Pionierinnen, die defekte Alltagsdinge reparieren können, vom Turnschuh bis zum Hoverboard.

Die Schuhe auf dem Tresen sehen aus, als hätte sie jemand jahrelang nicht ausgezogen: Das Leder ist ergraut, der Fersenbereich eingerissen, die Sohlen sind schräg abgelaufen. Ein Fall für den Container? "Auf keinen Fall", sagt Benjamin Timmerman und reibt mit den Fingern über den Schmutz. "Die bekomme ich wieder hin."

Der 39-jährige Franzose ist Schuster, sein Spezialgebiet: Sneaker. Seit 2022 arbeitet er für Veja, eine Pariser Marke, die Turnschuhe aus Materialien wie etwa Natur-Kautschuk, veganem Leder und recyceltem Polyester herstellt. In vier Geschäften bietet sie zudem einen Schuster-Service an, einer davon findet sich in Berlin-Mitte.