Anastasia Biefang, Kommandeurin der Bundeswehr, am Mittwoch dieser Woche bei der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht über ihren Fall

von Kerstin Herrnkind Anastasia Biefang, eine hochrangige Bundesehr-Offizierin, war bei Tinder angeblich zu freizügig. Dafür erteilte ihr der Vorgesetzte einen Verweis, der jetzt vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde. Ein Skandal.

Anastasia Biefang wollte Sex. Wie vermutlich alle Menschen. Liegt ja in ihrer Natur. Auf Tinder beschrieb sich die Offizierin als "spontan, lustvoll, trans*" und suchte nach offener Beziehung "all genders welcome." Dazu ein Foto, nicht mal nackt. Im Vergleich zu anderen Anzeigen wirkt das Profil fast ein bisschen bieder. Trotzdem bekam Biefang Ärger. Sie ist nicht irgendwer. Biefang ist Kommandeurin bei der Bundeswehr, hatte zweitweise etwa 1000 Soldaten und Soldatinnen unter sich. Sie ist die erste Transfrau in einer solchen Position. Da darf Frau zwar Sex haben wollen, aber bitte diskret.