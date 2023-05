von Max Seidenfaden Amerikaner lieben ihre Schusswaffen: Über 430 Millionen gibt es im Land – bei 332 Millionen Einwohnern. Auch der Schwager unseres Autors besitzt zahlreiche Waffen. Ein Versuch, die Liebe der Amerikaner zu den Waffen zu ergründen.

Als Salvador Ramos gegen 11.30 Uhr die Robb Elementary School betritt, beginnt das Grauen in der Kleinstadt Uvalde in Texas. Der 18-Jährige ist schwer bewaffnet, als er die Tür zu einer vierten Klasse öffnet und beginnt, um sich zu feuern. 19 Kinder und zwei Lehrerinnen werden von Ramos erschossen – der 24. Mai 2022 geht als eines der schlimmsten Schulmassaker in die amerikanische Geschichte ein.

Es folgt, was immer folgt nach einem Shooting in den USA: die Debatte, ob das Waffenrecht im Land verschärft werden sollte. Und es geschieht, was immer geschieht in den USA: nichts.