von Catrin Boldebuck Haus- und Familienarbeit gerecht zu teilen, ist immer noch eine schwere Übung für Eltern in Deutschland. Dabei könnten gerade die Väter viel gewinnen.

Vor 40 Jahren beobachteten Biologen eine Gruppe Paviane in Kenia. Wie bei Pavianen üblich, war das aggressivste Männchen der Chef. Die nächsten in der Hierarchie: kaum minder aggressive Schlägertypen, welche die Weibchen, die Jungen und die sanfteren Männchen drangsalierten. Sexuelle Gewalt und Schläge waren normal, Essen wurde nicht geteilt, Kinderpflege machten die Schwachen. So weit, so normal. Dann entdeckten die Schlägertypen rohes Fleisch, fraßen es, teilten kein Fetzchen davon – und waren kurz darauf alle tot. Rindertuberkulose.