von Nicolas Kaufmann Der in Südafrika vermisste Nick Frischke aus Brandenburg ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Mehrere festgenommene Tatverdächtige haben einen Raubüberfall auf den 22-jährigen Deutschen gestanden.

Zwei Wochen sind vergangen und Nick Frischke gilt weiter als vermisst. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass der deutsche Tourist aus Döbern, Brandenburg, in Südafrikas Metropole Kapstadt einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Fünf Verdächtige, die wegen eines Anfang Februar unternommenen Hauseinbruchs in der vergangenen Woche festgenommen wurden, werden nun in Verbindung mit dem Verschwinden des 22-Jährigen gebracht. Die lokale Organisation "Hout Bay Community Policing Forum" (CPF) bestätigte am gestrigen Dienstag auf Facebook, dass drei Tatverdächtige am Montag vor Gericht einen Raub an Nick Frischke gestanden hätten. Einer sagte aus, dass sein Kumpane auf den Deutschen eingestochen habe, wie ntv berichtet. Neben Nicks Rucksack und Mobiltelefon sei ein Messer – die mutmaßliche Tatwaffe – sichergestellt worden. Dieses wird derzeit auf DNA-Spuren untersucht.

Die anderen Beschuldigten schweigen bisher. Zwei weitere Tatverdächtige sollten noch einem Richter vorgeführt werden. Dem Polizeisprecher der Provinz Westkap, Andrè Traut, zufolge sind die Verdächtigen zwischen 20 und 25 Jahre alt. "Sie werden sich wegen Raubes verantworten müssen, nachdem in ihrem Besitz gestohlenes Eigentum gefunden wurde", teilte er gegenüber der südafrikanischen Nachrichtenseite "People's Post" mit. Bei einer Durchsuchung eines Bungalows im Kapstadter Vorort Hout Bay wurde schließlich auch eine Kreditkarte mit dem Namen von Nick Frischke gefunden. Hier lesen Sie mehr dazu.

"Immer noch kein Zeichen" von vermisstem Nick aus Brandenburg

Was genau mit dem Touristen aus Brandenburg passiert ist, ist weiter unklar. "In diesem verfrühten Stadium werden wir davon absehen, über mögliche Ergebnisse zu spekulieren oder Informationen preiszugeben, die für die Ermittlungen entscheidend sind", so Traut.

Nick wollte Urlaub in Südafrika machen und hatte seine Unterkunft in Pinelands am 14. Februar verlassen, ohne zurückzukehren. Am Folgetag filmte ihn eine Kamera am Eingang des Karbonkelbergs, welcher zum Tafelberg Nationalpark in Kapstadt gehört, seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Mutmaßlich ist er auf dem Hangberg Trail zwischen Hout Bay und Sandy Bay verschwunden. Seitdem wird nach ihm gesucht.

Polizei, Küstenwache sowie ein Drohnen- und Rettungsteam suchen die Gegend ab. Auch Anwohner beteiligen sich an der Suche, die bislang jedoch erfolglos blieb. "Trotz intensiver Befragung und dem Nachgehen von Informationen der Verdächtigen gibt es immer noch kein Zeichen von dem vermissten Wanderer", heißt es von CPF. Die festgenommenen Tatverdächtigen machten bisher keine Angaben über Nicks Verbleib. Ob er noch lebend gefunden wird, ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Indes unternahmen Anwohner in Hangberg einen Protestmarsch, um ihre Unterstützung für den deutschen Touristen zum Ausdruck zu bringen. Außerdem wollten sie ihren Frust über die hohe Kriminalität in ihrem Stadtteil zeigen.

Quellen: ntv, People's Post, Facebook