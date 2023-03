Sehen Sie im Video: 22-jähriger Deutscher in Südafrika vermisst – Verdächtige erneut vor Gericht STORY: In der südafrikanischen Metropole Kapstadt sind am Montag fünf Verdächtige einem Richter vorgeführt worden. Bei den Männern wird vermutet, dass sie mit dem Verschwinden eines 22-jährigen deutschen Touristen im vergangenen Monat in Zusammenhang stehen könnten. Eric Ntabazilila, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Ich kann bestätigen, dass die fünf Männer, die wegen schweren Raubes festgenommen wurden, heute Morgen vor dem Gericht in Wynberg erschienen sind. Es wurde festgestellt, dass sie im Besitz von Gegenständen waren, die dem 22-jährigen Deutschen, der verschwunden ist, gehörten." Bei dem Deutschen handelt es sich um Nick Frischke. Der 22-Jährige aus Brandenburg war am 15. Februar während einer Südafrika-Reise verschwunden. Suchtrupps haben das Gebiet rund um den Tafelberg, wo der junge Mann zuletzt gesehen worden war, abgesucht. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen fortgesetzt. Unter anderem sollen auch Zeugenaussagen, DNA-Analysen sowie Handy-Daten der fünf Verdächtigen ausgewertet werden.

Seit Mitte Februar gilt der 22 Jahre alte Nick Frischke im südafrikanischen Kapstadt als vermisst. Am Montag sind erneut fünf Verdächtige vor Gericht erschienen – sie sollen im Besitz von Gegenständen gewesen sein, die dem Brandenburger gehörten.

Im Zusammenhang mit der Suche nach einem deutschen Touristen Nick Frischke in Südafrikas Metropole Kapstadt sind am Montag erneut fünf Verdächtige vor Gericht erschienen. Die Männer seien im Besitz von Gegenständen gewesen, die dem Brandenburger gehörten, und seien des Raubüberfalls angeklagt, sagte Eric Ntabazalia von der Nationalen Strafverfolgungsbehörde NPA. Sie erschienen laut Ntabazalia am Montagmorgen im Amtsgericht von Wynberg, einem Vorort von Kapstadt.

Die Staatsanwaltschaft habe am Montag mehr Zeit für weitere Ermittlungen erbeten, sagte Ntabazalia. Dazu gehören demnach die Vernehmung von Zeugen, DNA-Analysen sowie eine Auswertung der Handy-Kommunikation der Angeklagten. Der nächste Gerichtstermin wurde auf den 4. Mai angesetzt.

Die Verdächtigen waren erstmals am Dienstag vergangener Woche verhört worden. Im Anschluss sollten weitere polizeiliche Untersuchungen stattfinden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine direkte Verbindung zwischen den Verdächtigen und dem Verschwinden des Brandenburgers vor knapp drei Wochen beweisen können. Beamte suchen demnach weiter nach einer Spur des 22-Jährigen, der aus der Nähe von Cottbus stammt.

22-jähriger Deutsche gilt seit dem 15. Februar als vermisst

Der junge Mann ist nach Angaben der Polizei am 6. Februar in das Land am Südzipfel Afrikas eingereist und hat in einer Airbnb-Unterkunft im Vorort Pinelands gewohnt. Seit dem 15. Februar gilt der Deutsche als vermisst (der stern berichtete). In sozialen Medien kursierte ein von einer Sicherheitskamera aufgenommenes Foto, das ihn am 15. Februar in Sportkleidung auf dem Weg zu einem Wanderpfad am Fuße des Karbonkelbergs in Hout Bay, einem weiteren Vorort Kapstadts, zeigt. Die Polizei bestätigte, dass er dort von einem Fahrdienst abgesetzt wurde.

In einer Suchanzeige auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt hieß es, der Mann sei am 16. Februar für einen Surfkurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen. Seine Kleidung und Wertgegenstände befanden sich den Angaben zufolge in seinem Zimmer im Gästehaus. Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt.