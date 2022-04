Sehen Sie im Video: Radikaler Protest – Klima-Aktivist klebt sich bei Radio-Interview an Mikrofon fest.

























Der englische Klimaaktivist Nathan McGovern hat eine klare politische Haltung:

„Immer wieder haben unsere Regierung und Regierungen in der ganzen Welt andere Formen des Dialogs und Protests ignoriert. Mit einer Form des friedlichen Protests werden unsere Stimmen gehört."

Während eines Radio-Interviews zeigte der Sprecher der Umwelt-Organisation Just Stop Oil was er damit meint. Während des chaotischen Interviews bei LBC klebte der Aktivist seine Hand an ein Mikrofon und weigert sich zu gehen.

McGovern beschuldigte Moderator Tom Swarbrick, dass der Sender seine große Plattform nicht nutze, um über die Gefahren des Klimawandels zu informieren. Dabei holte er eine Tube Klebstoff aus seiner Tasche und klebte seine linke Handfläche an das Mikrofon.

In der Vergangenheit hatte McGovern mehrfach an medienwirksamen Aktionen von Klimaaktivisten teilgenommen. Unter anderem im November 2021 während des Weihnachtsgeschäfts an einer Blockade von 13 zentralen Lagern des Online-Versandriesen Amazon in Großbritannien.

Nach der jüngsten Aktion veröffentlichte die Organisation Just Stop Oil in einer Erklärung: "Jede neue Öl- und Gasanlage zieht die Schlinge um die Hälse unserer jungen Menschen enger. Wenn die Medien ihre missliche Lage nicht kommunizieren, haben sie keine andere Wahl, als das Mikrofon zu nehmen."

