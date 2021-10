Sehen Sie im Video: Der fünfjährige Aiden durchlebt ein Wechselbad der Gefühle während seiner ersten Achterbahnfahrt.





















Was zunächst nach großem Spaß aussieht, wird plötzlich zum Wechselbad der Gefühle.

Der fünfjährige Aiden fährt zum ersten Mal mit einer Achterbahn.

Das einmalige Erlebnis in der „Blue Flyer“ filmt seine Mutter Paula mit.

Von der anfänglichen Begeisterung ist während der Fahrt schnell nichts mehr zu sehen.

Aiden schreit und hat während der rasanten Fahrt sichtlich wenig Spaß. Seine Gesichtsausdrücke sprechen Bände.

Am Ende allerdings steigt er mit einem breiten Grinsen aus.

Und so schlimm kann es nicht gewesen sein: Der Fünfjährige stellt sich direkt für die nächste Fahrt an.

Dieses Mal darf Papa Ryan mit ihm fahren.





