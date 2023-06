von Jennifer Heinzel Voluntourismus ermöglicht es Menschen, ins Ausland zu gehen, um dort freiwillig zu arbeiten und gleichzeitig in diesen Ländern Urlaub zu machen. Das scheint auf den ersten Blick wie eine gute Sache, hat aber auch eine Schattenseite.

Als Lidia Morante Maldonado 2019 ihr Fachabitur mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales in der Tasche hatte, wollte sie vor allem eines: anderen Menschen helfen. "Ich habe schon in der Schule ehrenamtlich gearbeitet, sei es im Sportverein oder in der Hausaufgabenbetreuung für geflüchtete Kinder", sagt die heute 20-Jährige dem stern. Doch sie wollte nicht mehr nur in Deutschland helfen, sondern gleichzeitig etwas von der Welt sehen. Auf Umwegen landete die Düsseldorferin zunächst bei einer Reiseagentur und schließlich als sogenannte Voluntouristin in Ghana. Voluntourismus ist ein Kunstwort aus dem englischen Begriff Volunteer (deutsch: Freiwillige:r) und Tourismus.