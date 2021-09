Kingyi Fuchs arbeitet als Vorständin für ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen. Schon immer war ihr klar, dass sie auch eine Familie gründen will. Im stern-Interview erzählt sie, wie sie die Regelung als Vorstand auch in Eltern- und Teilzeit zu gehen, in ihrem Unternehmen auf den Weg gebracht hat.