Wenigstens Abschied nehmen: Eine Frau trauert am Grab eines Terroropfers. Manchen Familien konnte noch immer nicht gesagt werden, was mit ihren Angehörigen passiert ist

von Katharina Kunert Die internationale Account von "Fridays for Future" beschreibt Israel als Apartheidsstaat, der einen "Genozid" verübe, Tausende demonstrieren in westlichen Großstädten für Palästina: So nehmen Menschen in Israel die internationale Reaktionen auf den Krieg wahr.

Auf wen können wir eigentlich zählen? Diese Frage treibt viele Israelis gerade um. Über die Fernseh- und Handybildschirme flackern Bilder von Großdemonstrationen: zuletzt in Istanbul oder mit 100.000 Demonstranten in London. Parolen wie “From the river to the sea, Palestine will be free” werden dort skandiert. Mit dem Satz ist gemeint, es solle ein freies Palästina geben auf einem Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer – dort, wo sich jetzt Israel befindet, das demnach von den Landkarten ausradiert würde.