Wahlen, Chefposten, Selbstbestimmung Wie Männer es den Frauen schon immer schwer gemacht haben

Die Gleichberechtigung scheint heute so selbstverständlich, dass der mühsame Weg gegen den Widerstand der Männergesellschaft manchmal vergessen wird. Und auch die Heldinnen. Dabei ist vieles nicht einmal so lange her, wie diese Übersicht zeigt.