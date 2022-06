In Waldbröl östlich von Köln nahmen gerade mal 45 Prozent der Wahlberichtigten an der NRW-Landtagswahl teil. Und die AfD kam auf 15 Prozent, in einem Stadtteil sogar auf 60 Prozent. Gleichzeitig prägt den Ort die Vielfalt der Nationalitäten. Besuch in einer Stadt, die mit sich hadert.