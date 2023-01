Für manche Eltern erscheint die Waldorfschule als eine gute Alternative zur Regelschule. Die Kinder stehen dort nicht so unter Druck, werden als Mensch gesehen und dürfen sich in ihrem eigenen Tempo entfalten, heißt es. Doch stimmt das wirklich? Drei ehemalige Waldorf-Anhängerinnen über ihre Erfahrungen an Steiners Schulen.

Aufgeschrieben von Katharina Hoch