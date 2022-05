Wo ist die Sandschaufel? Und warum machst Du das so? Die Wut der Mütter gegen die Väter ihrer Kinder kennt manchmal keine Grenze. Für Kinder sind alleinerziehende Väter daher besser als ewig streitende Eltern – findet Lukas Weyell. Lukas Weyell

Der Vater dort drüben sieht unglücklich aus und schaut betreten zu Boden. Am Fuß der Rutsche, direkt neben der Schaukel für die Kleinkinder steht er im Sandkasten, betrachtet seine Schuhe und weiß nicht so recht, wie ihm gerade geschieht, noch was er überhaupt falsch gemacht hat. Ihm fehlen die Worte. Vor ihm steht eine Frau, offensichtlich die Mutter.