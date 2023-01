Was können die Sterne? Mein erhellender Versuch mit dem westlichen und dem chinesischen Horoskop

von Stephan Maus Die Astrologie boomt. Unser Autor hat sich zwei Horoskope ausstellen und sie gegeneinander antreten lassen: ein westliches und ein östliches. Das Ergebnis: erstaunlich. Von Stephan Maus

Ich bin ein stolzer Jünger der Aufklärung. Meine Vernunft bete ich an. Was sie nicht erklären kann, gibt’s nicht. Punkt.

Na ja, fast Punkt. Ich muss zugeben, dass auch ich meine mystischen Rituale habe. Bloß nicht neben den Zebrastreifen treten! So was. Irgendwie muss man die immer blindwütiger dahinkreiselnde Wirklichkeit in ihre Schranken weisen. Gerade jetzt, wo uns alles zu entgleiten droht.