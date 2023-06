Wasserqualität in deutschen Badegewässern fast ausnahmslos sehr hoch

Deutsche Badegewässer haben eine sehr gute Qualität. Das Umweltbundesamt zitiert einen Bericht nachdem etwa 98 Prozent der Badegewässer in Deutschland die Mindeststandards erfüllen.

Die Qualität der deutschen Badegewässer ist weiterhin beispielhaft rein. Das Umweltbundesamt in Dessau zitierte am Freitag einen jährlichen Bericht der EU-Kommission, wonach mehr als 96 Prozent der offiziellen deutschen Badestellen in der letzten Badesaison als gut oder hervorragend eingestuft wurden. Es wurde festgestellt, dass 98 Prozent der Badegewässer in Deutschland die Mindeststandards der EU-Richtlinien für Badegewässer erfüllen.

"Mit diesen Ergebnissen gehören die deutschen Badegewässer zu den Top ten in Europa - dem Sprung ins kühle Nass steht also nichts mehr im Wege", sagte Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamts. Daten zur Qualität der einzelnen Badegewässer sind auf den Webseiten der Bundesländer abrufbar.

Die Untersuchung umfasste 1930 Binnengewässer und 362 Badestellen entlang der Nord- und Ostsee-Küsten Deutschlands. Laut EU-Bericht waren nur 14 von rund 2300 Gewässern unzureichend. Darüber hinaus gab es im letzten Jahr in Deutschland in 118 Fällen präventive Badeverbote oder Empfehlungen, vom Baden abzusehen.

In 84 Fällen waren Blaualgen der Auslöser, in 30 Fällen kam es zu Verschmutzungen durch Abwasser, beispielsweise nach starken Regenfällen. Zudem gab es mehrere Warnungen im Zusammenhang mit einem großen Fischsterben mit zunächst unbekannter Ursache in der Oder im Laufe des Sommers.