Mit der Einschulung kommen nicht nur die Erstklässler in ein neues System, sondern auch ihre Eltern. Die sehen das zum Teil mit gemischten Gefühlen. Eine Mutter, die hier anonym ihre Gedanken zur Einschulung ihrer Tochter schildert, wünscht sich deshalb mehr Freiheit für Familien. Lotta Idotz*

Ab diesem Sommer gehört meine Tochter dem Staat. Jedenfalls werktags von 8 bis 13 Uhr. In dieser Zeit darf ich als Mutter nicht mehr darüber bestimmen, wo sich mein Kind aufhält und mit wem sie zu tun hat. Ihr Vater und ich müssen zwar für einen dreistelligen Betrag Schulmaterial besorgen – Bücher, Tuschkasten, Tonpapier in verschiedenen Formaten – und auf Abruf bereitstehen, falls unser Kind Bauchschmerzen bekommt oder seinen Turnbeutel vergessen hat. Ansonsten sollen wir uns aber so wenig wie möglich einmischen. Im Schulgebäude sind wir nicht erwünscht. Die Lehrerin sollen wir nur über die Postmappe kontaktieren, mit unserem Kind – so wie bisher – unter der Woche spontan einen Ausflug machen, dürfen wir nicht mehr.

Das stört mich.