Seit 1975 ist der 8. März offiziell Weltfrauentag der Vereinten Nationen, nachdem er zuvor über Jahrzehnte in anderen Ländern begangen wurde. Mit ihm soll auf die in vielen Bereichen immer noch nicht vorhandene Gleichstellung der Geschlechter hingewiesen werden. In Dutzenden Staaten ist der 8. März sogar gesetzlicher Feiertag, in Deutschland haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern frei.

Weltfrauentag wirbt für Gleichstellung

Noch immer gibt es – auch in Deutschland – teils gewaltige Unterschiede in den Karrierechancen von Männern und Frauen sowie beim Gehalt. Auf letzteres macht unter anderem der Equal Pay Day aufmerksam, der in Deutschland am Dienstag begangen wurde (lesen Sie dazu: "Darum verdienen Frauen in Deutschland immer noch weniger als Männer").

Dem Weltfrauentag widmet der stern an diesem Mittwoch zahlreiche Artikel, Fotostrecken und Videos.Sehen Sie oben in der Fotostrecke zum Durchklicken Grafiken zu Unterschieden zwischen Frauen und Männern bei Gehalt, Karriere, Studiengängen, Arbeitszeit – und im Fußball.