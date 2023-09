Vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es gut – insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern. Und trotzdem ist hier nicht alles rosig. "In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode müssen sich Umfang und Tempo ihrer Bemühungen für Kinder steigern", sagt der Vorsitzende von Unicef-Deutschland, Georg Graf Waldersee. Laut einem aktuellen Bericht der Organisation verlieren immer mehr Kinder in der Bundesrepublik den gesellschaftlichen Anschluss. Mehr als 1,3 Millionen Kinder sind von Armut bedroht. Graf Waldsee fordert deshalb vor allem mehr Investitionen in die Schulen. "Denn dort werden die Weichen für die Zukunft unserer Kinder gestellt."

In einer Studie der Robert Bosch Stiftung gab jede dritte Lehrkraft an, dass sich Kinder und Jugendliche häufiger um die finanzielle Situation ihrer Familie sorgen als bislang. In sozial benachteiligten Lagen ist es fast jeder Zweite. Zudem nehmen Lehrkräfte häufiger wahr, dass Schulmaterial bei den Kindern fehlt. 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler kommen sogar ohne Frühstück in die Schule – häufiger als früher. Ein Viertel der Lehrkräfte berichtet, ihre Schüler nähmen seltener an mehrtägigen Klassenfahrten teil. Und 16 Prozent stellen häufiger als im vergangenen Jahr fest, dass ihre Schüler das Essensgeld gar nicht oder zu spät bezahlen können.

"Arme Kinder werden oft zu armen Erwachsenen"

"Armut ist für Betroffene äußerst schambehaftet", sagt Dagmar Wolf, die den Bereich Bildung bei der Stiftung leitet. "Arme Kinder werden zu oft zu armen Erwachsenen. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden." Wenn das Geld fehlt, können Kinder und Jugendliche selten am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Das wirkt sich negativ auf die psychosoziale Gesundheit aus.

Armut gilt als relativ und lässt sich nicht nur am Geld messen. In Deutschland verwenden Wissenschaftler deshalb den Begriff "Armutsgefährdet". Wenn jemand weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung hat, gilt er als "armutsgefährdet". Das gilt auch für Kinder und Jugendliche aus solchen Haushalten. Die Schwelle lag laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr für eine alleinlebende Person bei etwa 1250 Euro netto im Monat.

mit Material von DPA