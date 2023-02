von Tobias Scharnagl Christof Johnen ist der Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Im stern erklärt er, wie seine Organisation konkret hilft, was die Menschen in Deutschland tun können – und warum ihn bei allem Leid der Mut nicht verlässt.

Herr Johnen, was brauchen die Betroffenen jetzt?

Noch befinden wir uns in der Soforthilfe-Phase. Unsere Kollegen vom Syrischen Arabischen Roten Halbmond und Türkischen Roten Halbmond, die vor Ort sind, fragen nach Lebensmitteln, Konserven, Babynahrung. Es ist bitterkalt, die Menschen brauchen dringend Zelte. Die Türkei ist eigentlich einer der größten Zelt-Produzenten der Welt. Daran sehen Sie, wie schlimm die Situation ist. Die Menschen brauchen auch Decken, Schlafsäcke, Isomatten, all das, was man altmodisch als Obdach oder Unterkunft bezeichnet.