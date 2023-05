Teilnehmer des Bundeswehr-Schnuppertages in Tarnmontur

von Moritz Fehrle Mit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Bundeswehr in Deutschland deutlich präsenter geworden, erfährt mehr Wertschätzung und bekommt mehr Geld. Trotzdem gibt es nicht mehr, sondern weniger Soldaten als vor einem Jahr. Wie kann das sein? Und wie versucht die Bundeswehr, das zu ändern?

Bevor es in die Mittagspause geht, gibt der Ausbilder den Jugendlichen, die mit Tarnschminke-verschmierten Gesichtern vor ihm stehen, noch ein paar aufmunternde Worte mit: "Das hier ist ein sehr dreckiger Job, ihr werdet müde sein, ihr werdet Hunger haben. Das ist kein angenehmer Job, und das muss auch jeder wissen!" Hoppla, denkt man sich, bemerkenswerte Ansage, will die Bundeswehr an diesem Tag nicht eigentlich junge Leute von sich überzeugen?