Er war Maurer, sie Pharmareferentin, dann kaufte sie das erste Kalb. Am Ende wurden die Thieleckes Bauern und retteten eine bedrohte Art. Doch der Klimawandel macht der Familie zu schaffen – und dann beschweren sich auch noch die Nachbarn Von Martin Theis

Der Kopf von Innozenz ragt aus der Wand des Hofrestaurants im Oberharz. Rotbraun schimmert das Fell. "Er war unser bester Zuchtbulle", sagt Bäuerin Julia Thielecke. Am Tag ihrer Abiturprüfung hat sie ihm auf die Welt geholfen. Eine schwere Geburt, denn Innozenz war schon damals groß. Zwölf Jahre und 500 Nachkommen später begleitete Thielecke ihn in den Schlachtraum. Sie hätten ihn steinalt werden lassen. Aber die Gelenke. Weil er nicht in die Tötungsbox passte, hielt die Bäuerin ihn am Halfter bis zum Schluss. "Mein Innozenz", sagt sie, als sie davon erzählt.