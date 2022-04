Wie viele trans* Menschen leben eigentlich in Deutschland?

Faktencheck Gesellschaft Wie viele trans* Menschen leben eigentlich in Deutschland?

Fehlende Zählungen, uneinheitliche Definitionen: Die Anzahl von trans* Menschen in Deutschland lässt sich nicht genau beziffern. Eine Annäherung aber ermöglichen Angaben aus den Amtsgerichten sowie Zahlen zu Operationen.

Wie viele trans* Menschen leben in Deutschland wirklich?

Diese Zahl ist aufgrund der uneinheitlichen trans* Definitionen und fehlender Zählungen schwer zu bestimmen: Einen Hinweis geben die Verfahren zur Namens- und Personenstandsänderung, die Menschen nach dem Transsexuellengesetz bei den Amtsgerichten anstoßen (2687 Personen im Jahr 2020). Mit Blick auf die jährlichen Geburten (rund 773.100 im Jahr 2020) entspricht das etwa 0,35 Prozent der Bevölkerung.

Anzahl von trans* Menschen in Deutschland nicht bekannt

Laut Statistischem Bundesamt haben sich 2020 außerdem 2155 Personen einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen (trans* Frauen 1462, trans* Männer 693). Diese Zahlen geben laut Deutscher Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti) allerdings kein vollständiges Bild wieder.

Die Anzahl derer, die trans* sind, liegt demnach höher. Angelehnt an repräsentative Befragungen in den USA geht die dgti von mindestens 0,6 Prozent Bevölkerungsanteil in Deutschland aus.

Mehr zum Thema finden Sie im neuen GEO WISSEN "LGTBIA+" (Sonderheft 2/2022), das am 10. Juni 2022 erscheint. Hier finden Sie zudem bereits veröffentlichte GEO-Ausgaben im Online-Shop.

Stimmt es eigentlich, dass ... Das Quality Board von Gruner + Jahr und das stern-Verifizierungsteam gehen mit regelmäßigen Faktenchecks gegen Falschmeldungen vor und ordnen Behauptungen unterschiedlicher Themengebiete faktenbasiert ein. Ist auch Ihnen eine Nachricht oder Information – egal ob im Internet, Gespräch oder ganz woanders – begegnet, deren Wahrheitsgehalt Sie überprüfen lassen möchten? Dann schreiben Sie uns an faktencheck@stern.de.

Quellen: Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V / Statista (1) und (2) / Bundesamt für Justiz