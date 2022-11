Männer, die Fotos machen, Flaggen, die konfisziert werden: Der Protest iranischer Fans gegen das Regime in Teheran wird in Katar unterdrückt, offenbar mit Unterstützung des WM-Gastgebers. Nun ist der Iran ausgeschieden – und manche Fans blicken mit einem mulmigen Gefühl auf die Rückkehr in ihre Heimat.