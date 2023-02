von Joachim Rienhardt Die wundersame Rettung eines Babys wirft ein Schlaglicht auf die dramatische Situation im Norden Syriens, wo viele Bürgerkriegsflüchtlinge leben. Von Diktator Assad kommt keine Hilfe, aus der Türkei nur spärlich. Aber vor Ort, so einer der Retter, "sieht es aus, als habe eine Atombombe eingeschlagen".

Das Handy-Video dauert nur acht Sekunden, aber es dürfte schon jetzt seinen festen Platz in den Jahresrückblicken haben, wenn es dort um das verheerende Erdbeben geht, das in der Türkei und Syrien unendliches Leid angerichtet hat – aber auch für kleine Wunder sorgt. Ein Mann, warm vermummt in dicker Jacke, Hose und mit einem Schal um den Kopf steigt neben einem gelben Bagger über das Trümmerfeld der Stadt Dschindires, eine 115.000-Einwohner-Stadt im nordsyrischen Bergland, keine 30 Minuten von der türkischen Grenze entfernt. Andere Helfer blicken ihm nach, als würden sie ihren eigenen Augen nicht trauen: Der hastende Mann hält ein winziges, nacktes, gerade geborenes Baby in seinen Händen.