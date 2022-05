Menschen am Hamburger Elbstrand. Der Zensus 2022 soll den Bevölkerungsstand neu erfassen. Gegen die letzte Zählung hatte die Hansestadt geklagt.

Zensus 2022 startet: So wird Deutschland ab Sonntag neu ausgezählt

In Deutschland werden zum Zensus 2022 die Zahlen zu Einwohnern und Wohnungen neu erhoben. Das geschieht weitgehend im Hintergrund. Trotzdem klopfen die Statistikämter bei Einzelnen an.

Am 15. Mai startet die Bevölkerungszählung Zensus 2022 zeitgleich in den deutschen Bundesländern. "Der Zensus liefert aktuelle amtliche Bevölkerungszahlen, Daten zur Demografie, das heißt Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote", teilte das Statistische Amt des Landes am Dienstag mit.

Dem Bundesamt für Statistik zufolge erfolgt die Zählung auf Basis der Daten aus den Melderegistern und wird durch Stichproben-Befragungen ergänzt. Wer von den Statistikern ausgewählt wird, ist den Angaben nach zu einer Teilnahme an der Befragung verpflichtet, die Daten werden jedoch anonymisiert.

Zensus 2022 als Grundlage für politische Entscheidungen

Der Zensus sei nötig, da viele Leistungen zwischen den Kommunen, Ländern und Staaten einwohnerbezogen seien, erläuterte Amtsleiter Christian Boden. Wenn diese Daten nicht vorliegen, könne man "das Geld auch nicht gerecht verteilen". Gleiches gilt den Angaben nach auch für die Einteilung der Wahlkreise oder Investitionen in die Infrastruktur, die sich ebenfalls nach der Bevölkerung richten. Die Ergebnisse sollen künftig Grundlage für politische Entscheidungen in ganz Deutschland sein.

Der Zensus besteht aus zwei getrennten Befragungen: In der sogenannten Haushaltsbefragung sollen insgesamt rund 340.000 Einzelpersonen in Mecklenburg-Vorpommern befragt werden, bundesweit sind es demnach rund 10,3 Millionen. Über diese Stichprobe hinaus werden alle Eigentümer von Wohnungen und Häusern angeschrieben, dies sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 405.000 Menschen – sie sind Teil der sogenannten Gebäude- und Wohnungszählung.

Der letzte Zensus fand 2011 statt. Hamburg und Berlin hatten seinerzeit gegen die Methoden zur Erhebung der Ergebnisse gerichtlich geklagt. Die Zählung wurde jedoch 2018 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform bestätigt. Der aktuelle Zensus sollte eigentlich bereist 2011 stattfinden, wurde aber verschoben.

