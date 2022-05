von Alina Schneider Charlotte Lüder und Luisa Wick Minimalismus war einmal. Bei Zimmerpflanzen heißt es jetzt: mehr ist mehr. Urban-Jungle nennt sich der Trend, bei dem Wohnungen und Balkone in grüne Paradiese verwandelt werden.

Betritt man Kevin Qius Wohnung, sieht man vor allem eines: Grün. Von der Küche bis zum Bad tummeln sich in jedem Raum zahllose Zimmerpflanzen. Da gibt es Kakteen in Glasvitrinen, hängende Philodendren in Tontöpfen und sattgrüne Monsteras, die um die Aufmerksamkeit des Besuchers buhlen. Auf 73 Quadratmeter wächst und gedeiht es in allen Ecken. Inzwischen haben sich um die 500 Pflanzen angesammelt. So viele, dass Kevin und sein Lebensgefährte schon mal kürzertreten müssen: "Unser Esszimmer ist eigentlich ein Pflanzenzimmer mit Esstisch", sagt der studierte Elektrotechniker vom Instagram-Kanal @kevinsgreenpets.

Bei der Präsentation seiner Pflanzen ist Kevin kreativ © Kevin Qui Instagram @kevinsgreenpets