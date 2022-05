So pflegen Sie Ihre Pflanzen richtig

von Luisa Wick Alina Schneider und Charlotte Lüder Gießen, platzieren und pflegen Sie Ihre Zimmerpflanzen so, dass die grünen Lieblinge nicht mehr eingehen. Außerdem: Welche Pflanzen sind besonders pflegeleicht und welche außergewöhnlich schön?

"Jeder kann lernen, ein Pflanzen-Mensch zu sein", sagt Krystal, "den magischen grünen Daumen gibt es nicht." Sie hat aufgehört, die grünen Gewächse in ihrer Wohnung zu zählen und kennt sich besonders mit dem heiß diskutierten Thema "Gießen" aus. Ihr TikTok-Kanal mit über 363.000 Followern ist einzig und allein der "Bewässerung" gewidmet. Trotzdem sagt sie: " Jeder killt auch mal eine Pflanze, das ist normal und passiert leider. Auch mir. Und wer sagt, ihm sei das noch nie passiert, der lügt!"

Das ist beruhigend, denn so haben also auch diejenigen unter uns noch eine Chance auf die grüne Oase, bei denen bisher selbst die als pflegeleicht geltenden Kakteen regelmäßig in sich zusammenschrumpften.