von Stephan Seiler Filmchen, Menschen, Sensationen: Der deutsche Ableger des Videoportals wird 15 Jahre alt. Von den Möglichkeiten und Gefahren der Youtube-Welt.

"Sind Sie zum Vorstellungsgespräch hier?", fragt der Fahrer Can, den Sally geschickt hat. Er hole derzeit oft neue Bewerber am Bahnhof ab. Überhaupt komme ständig Besuch. Eko Fresh sei gerade da, der Rapper, ein Freund des Hauses. "Viel los gerade."

Nein, keine Bewerbung. Man ist nach Waghäusel, Nordbaden, gereist, um Saliha "Sally" Özcan kennenzulernen. Die 34-Jährige, die zeigt, was passieren kann, wenn man sich gegen eine Laufbahn als Grundschullehrerin entscheidet und stattdessen Youtube-Star wird. Im Gewerbegebiet hält Can den Mercedes vor einem Studio- und Wohngebäude, umrahmt von Beeten voller Sträucher. An der Fassade hängt eine LED-Tafel, darauf leuchtet unter einem Youtube-Logo in weißen Lettern: "Sallycon Valley".