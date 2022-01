Die USA haben erneut mehr als eine Million Corona -Neuinfektionen verzeichnet und erreichen damit wieder einen weltweiten Höchstwert. Zuletzt registrierten die Behörden mindestens 1,35 Millionen neue Ansteckungen, den höchsten Tageswert rund um den Globus seit Beginn der Pandemie. Montags sind die Werte allerdings in der Regel meist höher als an anderen Wochentagen, da viele Gesundheitsämter über das Wochenende keine Fälle melden.Omikron legt das Land lahmDie Auswirkungen auf das alltägliche Leben durch die hochansteckenden Virus-Variante Omikron werden immer deutlicher. Unter anderem können viele Schulen nicht mehr unterrichten, weil Lehrer ausfallen. Omikron verbreitet sich weltweit in rasender Geschwindigkeit. Ersten Erkenntnissen von Wissenschaftlern zufolge führt die Virusvariante zwar zu weniger schweren Erkrankungen. Doch wegen der großen Anzahl von Infektionen, stellen sich die Länder auf eine stark steigende Zahl von Covid-Patienten in den Krankenhäusern ein. Hinzu kommt, dass in vielen Kliniken das Personal knapp wird wegen Corona-Infektionen oder Quarantäne-Fällen.