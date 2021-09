Sugi arbeitet als reisende Krankenschwester in den USA. In einem Tiktok-Video macht sie auf die steigende Anzahl an ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen aufmerksam – und appelliert an alle, sich impfen zu lassen.„Wusstet ihr, dass Covid ein Geräusch hat?“Sugi arbeitet als reisende Krankenschwester in den USA. In einem Tiktok-Video macht sie auf die steigende Anzahl an ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen aufmerksam. Das Video wurde bereits mehr als 2,5 Millionen Mal angesehen.„Wenn ein Patient intubiert und sediert ist – was gerade alle 30 unserer Covid-Patienten auf der Intensivstation betrifft.... Man denkt, diese Patienten machen keine Geräusche. Sie machen nur andere Geräusche.“Sugi beschreibt, dass die lauten Alarmtöne bedeuten, dass ein Vitalzeichen sein kritisches Limit erreicht hat. Die Krankenschwestern müssen ihren Patienten quasi beim „Verhungern nach Sauerstoff“ zuhören und können nichts mehr tun.„Bald wird ihr Herz, müde vom Sauerstoffmangel, stehen bleiben.Immer wieder werden wir versuchen, sie wieder ins Leben zurückzuholen.Letztlich werden wir es nicht schaffen.Alle 30 dieser Patienten auf der Covid-Intensivstation sind ungeimpft. Die Hälfte von ihnen wird in den nächsten Tagen sterben. Lassen Sie sich impfen. Retten Sie sich.“Die USA erleben zurzeit eine erneute Covid-Welle. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist bislang vollständig geimpft. Dennoch steigen die Zahlen, rund 160.000 Neuinfektionen kommen aktuell täglich hinzu. Ab dem 20. September will die US-Regierung daher eine Auffrischung mit den mRNA-Impfstoffen anbieten.