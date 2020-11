Sehen Sie im Video: "Licht am Ende des Tunnels noch ziemlich weit entfernt" – Merkel erklärt den Lockdown-Light.









BUNDESKANZLERIN MERKEL IN DER BUNDESPRESSEKONFERENZ: "Das ist aber eine sehr, sehr schwere Zeit, die von uns keiner voraussehen konnte, und die auch sich kein Mensch gewünscht hat. Ich kann Unmut und Unwillen verstehen, muss trotzdem für die Akzeptanz werben, weil wir keine andere Variante haben. (SCHNITT) Und die vier Wintermonate, die sind lang. November, Dezember, Januar, Februar und selbst im März muss man ja noch den halben März dazu rechnen, bevor es dann mal richtig Frühling wird. Und dieses Licht am Ende eines Tunnels ist jetzt noch ziemlich weit entfernt. Und deshalb verstehe ich schon, dass das schwerfällt und dass man sich damit auch schwertut, aber es ist ja nicht, sozusagen, ein politischer Beschluss, den wir gefasst haben, sondern es ist so etwas wie ein Naturereignis, eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen, und in der wir den besten für uns alle vertretbaren Weg finden müssen, und wenn jeder sich sagt "mein Beitrag dazu, dass dieses Virus eingedämmt wird, das ist, dass ich verzichte auf Kontakte, dann weiß man, dass man für die Gemeinschaft auch etwas tut. Und das kann aus meiner Sicht eine Hoffnung und auch ein Motiv sein. Dafür werbe ich jedenfalls. (SCHNITT) Und deshalb bin ich optimistisch, dass eine sehr, sehr große Mehrheit das auch versteht. Deshalb haben wir als Politiker die Verantwortung dafür auch zu werben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, und das ist das, was unsere Aufgabe jetzt ist und das tue ich und glaube eigentlich, da dass wir doch ein Land sind, dass so etwas auch zustandebringt. (SCHNITT) Dankeschön."

