Alle Videos der #IchHatteCorona-Kampagne sehen Sie hier. Die Bundesregierung startet mit #IchHatteCorona eine neue Videokampagne, in denen Covid-Erkrankte von ihren Erfahrungen berichten.Erst vor wenigen Tagen hatten die Videos der Aufklärungskampagne #BesondereHelden für viele Diskussionen gesorgt.Die von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Videos rufen Menschen zum Zuhausebleiben auf und haben nicht nur in den sozialen Medien stark polarisiert.Nun startet die zweite Video-Kampagne – mit einem ganz anderen Ansatz. In den emotionalen Videos teilen Covid-Erkrankte ihre eindrücklichen Erfahrungsberichte.Produziert werden die Videos von der Münchner Produktionsfirma megaherz im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Bis Januar sollen wöchentlich weitere Videos veröffentlicht werden.Die Zahlen der Neuinfektionen sind in Deutschland in den letzten Wochen stark angestiegen. Ein zweiter „Lockdown-Light“ ist die Folge. Mit #BesondereHelden und #IchHatteCorona versucht die Bundesregierung nun, mehr Menschen für das Einhalten der Corona-Regeln zu mobilisieren.Ob die neuen Videos ebenfalls stark polarisieren werden, bleibt abzuwarten.