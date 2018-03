Die Fernsehmoderatoren Lena Gercke (30) und Eckart von Hirschhausen (50) sind mit den diesjährigen "Radio Regenbogen Awards" ausgezeichnet worden. Sie erhielten die undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg am Freitag bei der Verleihung im Europa-Park in Rust. Gercke und von Hirschhausen wurden als Medienfrau und Medienmann des Jahres gewürdigt, wie die Veranstalter mitteilten. Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht seit genau 20 Jahren jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. In diesem Jahr wurden Preise in zwölf Kategorien vergeben, darunter auch an Musiker.

Gercke habe es zwölf Jahre nach ihrem Sieg in der ersten Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" als Fernsehmoderatorin in die erste Reihe geschafft, teilte der Sender mit. Sie moderiert seit 2015 die TV-Show "The Voice of Germany", zudem ist sie seit Anfang Februar Jury-Mitglied in der neuen ProSieben-Show "Das Ding des Jahres".

Hirschhausen heilt mit Humor

Der gelernte Mediziner von Hirschhausen schaffe es als Moderator, mit Humor zu heilen, sagte sein Kollege Steffen Hallaschka, der die Laudatio hielt. Er nehme damit in der Branche eine Sonderstellung ein. Seit Anfang des Jahres ist Hirschhausen zudem Chefreporter bei "DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN". Das Magazin erscheint im Hause Gruner+Jahr, zu dem auch der stern gehört.

Preise erhielten zudem Comedian Ingo Appelt, die Sänger Michael Patrick "Paddy" Kelly, Johannes Oerding und Wincent Weiss sowie die finnische Sängerin Alma. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der Musiker Nico Santos für seinen Hit "Rooftop", die US-Rockband Welshly Arms für "Legendary" sowie der Berliner Musiker und DJ Frans Zimmer alias Alle Farben. Für das Lebenswerk wurde die Disco-Band Gibson Brothers und als Newcomer der US-Sänger Lauv ("I Like Me Better") gewürdigt.

Der Award gehört den Angaben zufolge zu den fünf bedeutendsten Medien- und Musikpreisen in Deutschland. Diesmal wurde er, im Gegensatz zu den Vorjahren, vor dem Musikpreis Echo verliehen. Der Radio Regenbogen war bislang zeitlich meist hinter dem Echo platziert. In diesem Jahr wird der Echo am 12. April vergeben und damit rund drei Wochen nach dem Radio Regenbogen Award.