Schon bei Markteinführung werden Homöopathika vom Gesetzgeber bevorzugt: Ein konventionelles Arzneimittel muss vor seiner Zulassung in standardisierten Tests seine Wirksamkeit (etwa: wirkt besser als ein Placebo) und Unbedenklichkeit belegen – an Tieren, gesunden und kranken Menschen. Homöopathika, die nicht mit einem Anwendungsgebiet werben, dürfen dagegen in der EU per vereinfachtem Verfahren "registriert" werden. Selbst für Präparate mit klarem Anwendungsgebiet liegt die Hürde in Deutschland für die Zulassung niedriger als für normale Medikamente. Und damit Kassen zahlen, reicht es laut Sozialgesetzbuch V, wenn der Nutzen nach Stand der Erkenntnisse "in der jeweiligen Therapierichtung" anerkannt ist – eine Art Bestätigung in geschlossener Gesellschaft.