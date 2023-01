Die App "SoundPrint" hilft allen, die Ruhe in Restaurants, Bars und Cafés suchen. Wo kann man in Frieden arbeiten, wo nicht – und was macht Lärm mit uns? Unser Autor hat die App ausprobiert. Matthias Lauerer

Es piept, hupt, rauscht, zischt und röhrt in unserem Leben, andauernd und fast überall. Der Lärm um uns herum nagt an der Konzentration und an den Nerven. Die Welt ist so unerträglich laut geworden. Das Homeoffice ist meist nicht die Lösung, denn: Da trampeln einem die Nachbarn auf dem Kopf herum, die Kinder werfen Klötzchentürme um oder drehen "Die drei ???" auf volle Lautstärke. Dann schnell ins Café. Doch wer schafft es, sich zu konzentrieren, wenn dort die zehntausende-Euro teure Profi-Siebträger-Kaffeemaschine losfaucht? Wo, bitte, ist Ruhe, Frieden, Gelassenheit?