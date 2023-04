Bundesweit fehlen mehr als 200.000 Pflegekräfte. Was bedeutet diese Extrembelastung sowohl für Angestellte als auch für Patientinnen und Patienten? Und welche Rolle spielt die Politik hier? Um das herauszufinden, recherchiert "Team Wallraff" in insgesamt drei Einrichtungen undercover, unter anderem in einer Kinderklinik.