Können Tiere an Trisomie erkranken? Ja, aber nicht ganz. Nur Menschen können an Trisomie 21 (Down-Syndrom) erkranken. Doch Genfehler können ähnliche Symptome bei Tieren hervorrufen. Mäuse können an Trisomie 16, Paviane an Trisomie 18 erkranken. Auch bei Katzen findet man ähnliche Phänomene. Noch läuft die Forschung an der tierischen Trisomie.