Manchmal ist es das Bauchfett, das weg soll. Andere wollen wieder in die Lieblingsjeans passen oder definierter und schlanker wirken. Es gibt unzählige Gründe, um mit Sport anzufangen – und sie alle sind gut. Die Effekte von Sport beschränken sich nämlich nicht nur auf die rein muskuläre Ebene – sie haben Auswirkungen auf den gesamten Körper und auch unsere Psyche. Der Grund: In Bewegung schüttet der Körper Glückshormone aus, die uns in eine wohlige Stimmung versetzen. Außerdem stärkt er unser Selbstbewusstsein, indem er uns das Gefühl gibt, Herausforderungen bewältigen zu können. "Selbstwirksamkeitserwartung" nennen das Sportwissenschaftler.





Erfolge messbar machen - aber ohne Waage





Wie aber gelingt es, die sportlichen Vorsätze in die Tat umzusetzen und die eigenen Ziele zu erreichen? Der stern hat darüber mit vier Fitness-Trainern gesprochen und sie um ihre ganz persönlichen Tipps gebeten. Nima Mashagh, Personal Trainer und Gründer des Athletik Docks in Hamburg, rät seinen Kunden etwa immer, sich nicht zu stark auf die Waage zu fokussieren. Für die Motivation sei es sinnvoller, Fotos von sich selbst zu machen und diese Aufnahmen zu standardisieren. Heißt: immer zur selben Tageszeit zu fotografieren und dabei auch auf den Abstand zum Spiegel zu achten. Alternativ kann es auch sinnvoll sein, die Umfänge der Wade oder des Oberschenkels zu messen und dies in regelmäßigen Abständen zu wiederholen - zum Beispiel alle zwei bis drei Wochen. Wichtig dabei: das Maßband immer an der dicksten Stelle anlegen.





"Versucht, nicht zu häufig zu messen, sondern lieber immer dann, wenn ihr in einem Motivationstief steckt und sehen wollt: Hat sich denn wirklich etwas getan? Wenn nicht: Muss ich vielleicht irgendetwas an meiner Strategie ändern?", erklärt Mashagh.

Welche weiteren Tipps er und sein Team haben, verraten sie im Video.