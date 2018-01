Der „Höhle der Löwen“-Deal von Ismail Özkanli geht durch die Decke. Nach seinem Auftritt verkauft der Zahnarzt 570.000 Stück seines Parodont-Zahnfleischgels. Bei einem Stückpreis von 4,99 Euro, machte er damit innerhalb von zwei Tagen etwa 2,8 Mio Euro Umsatz.

Herr Özkanli, was ist nach dem Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ passiert?

Wir sind ja bereits in fast allen gängigen Drogeriemärkten, bei Kaufland, Karstadt, Woolworth und Netto vertreten mit unserem Produkt. Wir hatten geplant für einen Monat vorzuproduzieren, 570.000 Stück. Die waren dann aber innerhalb von zwei Tagen verkauft. Das heißt unsere Monatsration war innerhalb von zwei Tagen ausverkauft.

Wie haben Sie die Engpässe überbrückt?

Wir haben schnell reagiert. Wir haben einen zweiten Abfüller gefunden und auch unseren Abfüller darum gebeten nachzuproduzieren. Wir haben auch schon wieder neues Öl bestellt aus Ägypten. Das hatte ich aber schon vorbereitet, weil ich schon mit einem großen Ansturm gerechnet hatte. Und am Dienstag kommt das neue Öl. Die Bestellungen gehen aber weiter. Es gibt weiterhin eine hohe Nachfrage. Das zeigt natürlich auch, wie viele Menschen in Deutschland ein Zahnfleischproblem und ein großes Leiden haben.

Was macht Ihr Produkt aus?

Fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat Parodontose, über 20 Millionen Menschen. Und 98 Prozent der Über-50-Jährigen haben Parodontose, deswegen ist das schon ein großes Leiden. Und das große Probleme der Parodontose ist die Zahnfleischtasche. Da kommen immer wieder Speisereste rein. Es entzündet sich, es blutet und es bildet sich Zahnstein. Und da haben wir mit unserem Parondont-Zahnfleischgel angesetzt. Das Parodont-Zahnfleischgel bewirkt, dass sich das Zahnfleisch wieder schließt, also die Zahnfleischtasche schließt sich.



Was haben Sie für die Zukunft geplant?

Auf jeden Fall wollen wir weltweit das Produkt auf den Markt bringen. Jetzt versuchen wir aber erstmal, den deutschen Markt zu beliefern. Die Nachfrage ist immer noch sehr groß. Wir kommen kaum hinterher mit der Produktion. Wir beliefern ja auch noch Apotheken und Apothekengroßhändler, Dentaldepots und Zahnärzte. Wir sind jetzt seit drei Jahren auf dem Markt und einige Zahnarztpraxen haben schon von uns gekauft, aber durch die Show und den Auftritt ist das Interesse jetzt noch viel größer. Ansonsten mache ich das seit 2005 mit dem Produkt. Also seit zwölf Jahren behandeln wir in unserer Berliner Praxis unsere Patienten mit dem Parodont-Zahnfleischgel und seit drei Jahren verkaufen wir eigentlich europaweit. Nicht im großen Stil wie jetzt, aber wir haben auch Kunden und Praxen in der Schweiz und in Österreich, die das seit drei Jahren anwenden.