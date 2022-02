Das Robert Koch-Institut hat mit 217.815 neuen Coronafällen einen erheblichen Anstieg der Fallzahlen gemeldet. Die Inzidenz klettert mit 1388 auf einen Rekordwert.

Die Corona-Zahlen steigen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für den vergangenen Freitag 217.815 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das sind fast 30.000 Fälle mehr als am Samstag vergangener Woche. Der Höchstwert war am vergangenen Freitag mit 248.838 neuen Infektionen gemeldet worden. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 10.889.417 Menschen an Deutschland bestätigt an Covid-19 erkrankt.

Die 7-Tage-Inzidenz erreicht am Samstag einen traurigen Rekordwert: Innerhalb der letzten sieben Tage waren pro 100.000 Bundesbürger 1388 Personen bestätigt an Covid-19 erkrankt. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1349,5 gelegen. Bisher waren solche Werte nur in einzelnen Bundesländern erreicht worden.

Todeszahlen aktuell stabil

Die Experten des RKI gehen nach wie vor von einer erheblich höheren Dunkelziffer aus. Ein Grund dafür ist, dass die Testkapazitäten durch die hohen Fallzahlen erschöpft und die Gesundheitsämter überfordert sind.

Die Zahl der Personen, die mit einer Corona-Infektion verstorben sind, bleibt mit 172 Fällen in 24 Stunden vergleichsweise stabil. In der Vorwoche hatte dieser Wert bei 182 gelegen. Die Hospitalisierungsrate ist leicht angestiegen. Pro 100.000 Einwohner lagen am Freitag 5,45 positiv auf Corona getestete Personen im Krankenhaus. Dabei werden allerdings auch Personen gezählt, die wegen anderer Haupterkrankungen hospitalisiert wurden.

Quelle: RKI-Dashboard