"Am 1. März wurde die 98-jährige HU Hanying, die china-weit bislang älteste schwer kranke Corona-Infizierte als geheilt aus dem Krankenhaus Leishenshan in Wuhan entlassen. Gratulation!", schreibt die "Chinesische Botschaft in Österreich" auf Twitter.

Am 1. März wurde die 98-jährige HU Hanying, die china-weit bislang älteste schwer kranke #Corona-Infizierte als geheilt aus dem Krankenhaus #Leishenshan in #Wuhan entlassen.🎉🎉 Gratulation! pic.twitter.com/gKaB83bhio — Chinesische Botschaft in Österreich (@chinaembaustria) March 1, 2020

Die Frau konnte mit ihrer 54-jährigen Tochter, die ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert war, die Klinik verlassen. Sie soll laut Berichten der britischen Zeitung "Daily Mail" die älteste Person der Welt sein, die die neuartige Lungenkrankheit überlebt hat. Die Patientin Hu Hanying wurde im Februar infiziert und zur Behandlung in eines der Krankenhäuser in Wuhan eingeliefert, die wegen des sich stark ausbreitenden Coronavirus binnen weniger Tage erbaut wurden. Von Wuhan hatte die Coronavirus-Epidemie Anfang des Jahres ihren Ausgang genommen.

Frau war in kritischem Zustand

"Wir dachten, wir würden es nicht schaffen", sagte 54-jährige Tochter unter Tränen in einem Interview mit "Beijing News". Ihre Mutter soll sich in einem kritischen Zustand befunden haben, als sie am 13. Februar mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ärzte diagnostizierten eine Lungenentzündung sowie einen Herzfehler. Nach intensiver Betreuung und einer Reihe von Behandlungen ging es beiden Frauen bald besser und sie konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden.

In China steigt die Zahl der Infizierten

In China soll die Zahl der Coronavirus-Infizierten auf mehr als 80.000 Menschen angestiegen sein, wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilt. 2912 Menschen sind in China inzwischen an der Lungenkrankheit gestorben. Nach offiziellen Angaben konnte mehr als die Hälfte der infizierten Patienten seit Ausbruch geheilt werden. Das Virus hat sich bisher in 60 Ländern auf der ganzen Welt ausgebreitet.

Quellen: "Tagesschau" / "Daily Mail"