Sehen Sie im Video: Clever abnehmen – diese Gemüsesorten haben mehr Kalorien als Sie denken.









Wer abnehmen will, sollte ordentlich Obst und Gemüse essen. Doch stimmt das wirklich? Nicht ganz: Denn zwischen Apfel und Banane lauern wahre "Kalorienbomben". Sie sind zwar sehr gesund – zum Abnehmen taugen sie allerdings nichts. Mais zum Beispiel enthält relativ viel Zucker. Knapp 90 Kalorien schlagen hier bei 100 Gramm des süßen Gemüses zu Buche. Auch Avocados sind äußerst gesund. Doch sie sind auch wahre "Kalorienbomben". Knapp 220 Kalorien auf 100 Gramm – fast so viel, wie eine halbe Tafel Schokolade. Erbsen können gerade für Vegetarier eine wichtige Eiweissquelle sein. Doch auch sie enthalten knapp 80 Kalorien auf 100 Gramm. Noch mehr sind es bei Süßkartoffeln. Knapp 110 Kalorien auf 100 Gramm. Normale Kartoffeln enthalten dagegen nur 70 Kalorien. Ob grün oder schwarz – Oliven sind dank der vielen ungesättigten Fettsäuren richtig gesund. Doch auch reich an Kalorien. 100 Gramm grüne Oliven haben rund 130 Kalorien. Schwarze Oliven sogar 350 Kalorien. Wer abnehmen will, sollte auf diese gesunden Dickmacher also lieber verzichten.

