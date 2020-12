Weihnachten ist zum Schlemmen da. Das ist ganz klar. Wer aber auch in der Weihnachtszeit ab und zu auf Lebensmittel zurückgreifen will, die die Waage nicht nach oben klettern lassen, muss nur zu Proteinquellen greifen. Denn die sind gesund, machen satt und nicht dick. Hülsenfrüchte, Milch, Eier oder Fisch sind ideale Helfer beim Abnehmen oder wenn man nach einer Alternative zur Gans und den Lebkuchen sucht.

Wer merkt, dass die Hose nach den Feiertagen etwas zwickt, der kann mit proteinreichen Lebensmitteln gegensteuern. Einfach mal das Brötchen am Morgen druch eine Portion Quark ersetzen, die Pasta am Mittag durch einen Linsensalat und am Abend gibt es ein bisschen Hähnchenfilet. Wer sich an Proeteinquellen hält, nimmt schneller ab.