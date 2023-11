Seit etwa 30 Jahren kämpft Stephan Bartels mit seinem Übergewicht, vor elf Jahren wurde bei ihm Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Seit kurzem spritzt er sich einmal wöchentlich den Wirkstoff Semaglutid (Ozempic) und hofft, damit abzunehmen und seine Zuckerwerte in den Griff zu bekommen

von Stephan Bartels Der Hamburger Journalist Stephan Bartels kämpft seit langem mit seinem Gewicht und ist seit elf Jahren Diabetiker. Seit Oktober spritzt er sich den Wirkstoff Semaglutid (Ozempic). Hier erzählt er seine Geschichte.

Okay, sagte meine Diabetologin, nachdem sie einen stirnrunzelnden Blick auf ihren Bildschirm geworfen hatte. Vor einer halben Stunde hatte eine Arzthelferin meinem Ohrläppchen einen dicken Tropfen Blut abgerungen. Die Werte waren beschissen. Nüchternzucker bei 240 Milligramm pro Deziliter, Langzeitzucker (HbA1c) bei 9,0 Prozent Glukose im Hämoglobin. Im ersten Fall wäre die Hälfte akzeptabel gewesen, im zweiten irgendwas unter 6,5 – naja, bis sieben hätte sie ein Auge zugedrückt, ich bin schließlich Diabetiker. Aber so… Sie sah mich lange an. Nickte schließlich. Und sagte: "Ich denke, Sie sind jetzt so weit.“