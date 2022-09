Meditations-Apps, Yoga-Retreats und Entspannung-Mandalas – der Trend zur Achtsamkeit ist ungebrochen. Gerade Anfänger wissen dabei allerdings oft nicht, auf welche der vielen Achtsamkeit-Ratgeber sie sich eigentlich verlassen können. Ansätze und Methoden gibt es jedenfalls viele, meistens gegen ein gutes Geld.

Dabei kommt es bei dem Prinzip der Achtsamkeit gar nicht in erster Linie auf die richtigen Übungen an, sondern auf die Einstellung. Das sagt jedenfalls Dr. Martina Aßmann, Verhaltenstherapeutin und Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), im Gespräch mit dem stern.

Worum geht es bei Achtsamkeit?

Aber worum geht es dann bei einem bewussten Leben? Für Aßmann liegt die Antwort auf der Hand: "Achtsamkeit bedeutet, unsere Bewertung wahrzunehmen und die damit verbundenen Gefühle zu akzeptieren, sich aber nicht davon beeinflussen zu lassen. Man kann sagen, durch Achtsamkeit entwickelt man die Fähigkeit, über seine Gedanken nachzudenken."

Achtsamkeit ist also nichts, das man von heute auf morgen lernt und in sein Leben integrieren kann. Es braucht Geduld, eine achtsame Lebensweise zu etablieren. Aber: Wem das gelingt, der ist nachweislich entspannter, zufriedener – und gesünder. Vielleicht können unsere Tipps Ihnen ja beim Einstieg in ein achtsameres Leben helfen.