Ungesundes Essen, Junkfood, zu wenig Bewegung: All das kann langfristig zu Übergewicht führen. Für Menschen mit starkem Übergewicht steht nun in Deutschland eine weitere Therapieoption zur Verfügung: eine Spritze mit dem Wirkstoff Semaglutid

von Constanze Löffler Sehr übergewichtige Menschen können sich in Deutschland seit einigen Tagen die Abnehmspritze Wegovy verschreiben lassen. Yurdagül Zopf, Professorin und Ernährungsmedizinerin, hat bereits Erfahrungen mit dem Wirkstoff gemacht – bei Patienten mit Diabetes. Im Interview berichtet die Ärztin von überraschenden Effekten und einer großen Gefahr, die sie sieht.

Die Abnehmspritze Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid ist seit Montag in deutschen Apotheken erhältlich. Wie groß ist die Nachfrage bei Ihnen?

Einige meiner Patientinnen und Patienten haben wirklich auf den Tag gewartet! Am Montag standen direkt die ersten ohne Termin bei mir in der Ambulanz und baten um ein Rezept. Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen freue ich mich sehr, dass das Mittel jetzt in Deutschland erhältlich ist. Endlich können wir Betroffenen zusätzlich zu Sport, gesunder Ernährung und einer Magenverkleinerung noch eine weitere Therapie anbieten.